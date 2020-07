Terranuova Bracciolini, la compagnia degli Omini presenta: “La Coppa del Santo”. Agonimso e miracoli al tempo del distanziamento sociale

Domenica 2 agosto alle ore 21.30 presso piazza Liberazione, si terrà l’appuntamento con lo spettacolo teatrale della compagnia degli Omini, a cura di Diffusioni/Kanterstrasse.

Lo spettacolo è ispirato all’attuale tema del distanziamento sociale.

Nel 2011 Luca Zacchini iniziò per diletto a disegnare santi con lo pseudonimo di Spavaldo. Queste illustrazioni sono successivamente divenute un mazzo di carte. E così è nata “L’asta del Santo”, un mercante in fiera sulle vite dei santi. Uno spettacolo che ha fatto repliche in tutta Italia trovando particolare consenso di pubblico. Gli spettatori infatti sono coinvolti nei lanci e rilanci per accaparrarsi una carta e vincere i premi in palio.

Oggi, a causa delle norme anti Covid e in particolare del distanziamento sociale, lo spettacolo non può più svolgersi nelle modalità consuete per tanto, dopo quasi dieci anni, la compagnia ha dovuto rivederne le caratteristiche.

In questa nuova versione saranno proprio gli spettatori, tutti insieme, a decidere quale Santo vincerà il sacro torneo, per eleggere ed invocare un unico patrono della serata. Una partita sul modello dei campionati virtuali che spopolano su giornali, radio e web. Ma dal vivo.

Un tabellone. 32 santi che gareggeranno tra di loro. Il pubblico ascolterà le straordinarie storie di vita dei Santi e verrà chiamato in causa per stabilire il vincitore di ogni sfida.

Prenotazione consigliata, posti limitati.