Nisini e Tanti su bando straordinario per l’integrazione al contributo del canone di locazione, “La Regione chiarisca quante risorse ci mette a disposizione”

Nisini e Tanti: “La Regione chiarisca quante risorse ci mette a disposizione. Ci sono 200mila euro che ballano. L’annuncio di Ceccarelli sembra un pesce d’aprile”

“Sarà bene che la Regione Toscana ci chiarisca le risorse a disposizione del Comune di Arezzo per il bando straordinario degli affitti: 573.000 euro, come annunciato inizialmente, o 373.000 come risulta a oggi? Da Firenze ce lo facciano capire perché 200.000 euro di differenza sono decisamente importanti e le delibere quest’assessorato le fa sulla base delle disponibilità effettive. Altrimenti dobbiamo pensare che l’annuncio fatto il primo del mese dall’assessore Ceccarelli, successivo alla delibera della sua giunta, sia stato un pesce d’aprile decisamente mal riuscito”.

L’assessore Lucia Tanti, dopo essersi già espressa in aula, in una nota congiunta con l’assessore Tiziana Nisini precisa: “E’ evidente la necessità di prendere misure finalizzate al sostegno per le famiglie in alloggi in locazione, visto che la situazione di emergenza legata al coronavirus sta provocando la riduzione del reddito per tanti nuclei familiari.

Ricordo che il Comune di Arezzo, essendo compreso nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, ha la possibilità di destinare all’attuazione di questa misura straordinaria, le risorse non utilizzate del fondo nazionale morosità 2019.

C’è un problema: dalla tabella inviata dalla Regione, il Comune avrebbe a disposizione 200.000 euro + 373.914 euro per morosità incolpevole. Il calcolo è sbagliato: il nostro Comune ha già destinato 200.000 euro al contributo affitto, togliendolo all’importo assegnato nel 2020 per la morosità. Quindi adesso avrebbe a disposizione 373.914 euro meno 200.000 euro di risorse libere, da destinare eventualmente all’emergenza Covid.

Da tempo abbiamo chiesto delucidazioni alla Regione, senza ricevere una risposta chiarificatrice. Non appena avremo certezza delle risorse disponibili, provvederemo entro il termine richiesto del 30 aprile alla pubblicazione del bando, secondo i criteri di celerità e trasparenza che hanno sempre contraddistinto l’attività dell’amministrazione Ghinelli”.