“Notti Sensoriali” a Castiglion Fiorentino, domani sera di scena l’ultimo senso il “tatto”

Ultimo appuntamento, domani sera, con l’iniziativa le “Notti Sensoriali”. Domani sarà di scena l’ultimo senso ovvero il “tatto”. Arte, shopping e gusto, Castiglion Fiorentino da vivere a tutto tondo, quindi, anche con la complicità dei negozianti che per l’occasione, aspettando i saldi di fine stagione, terranno i loro esercizi commerciali aperti per accogliere turisti e non solo.

“Notti Sensoriali” ha preso il via lo scorso 4 luglio “Udito” con il concerto live dalla Torre del Cassero di Giacomo Ghezzi per arrivare a domani chiudendo in bellezza con il “tatto”. Un percorso fra i 5 sensi in 5 serate dedicate ad immagini, suoni, odori, sapori, forme…Castiglion Fiorentino si appresta a vivere l’ultima serata di un Luglio “sensoriale” che si snoda lungo le vie e le piazze della città. “Siamo sempre vicini alle attività commerciali cercando di fare binomi di interesse con iniziative tra arte, shopping e gusto favorendo, in questo modo, il ritorno tornando, così, alla normalità dopo questo blocco emergenziale. Un’ occasione in più per rendere le nostre vetrine sempre più luminose e vive” afferma l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.