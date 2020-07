“Notti Sensoriali” a Castiglion Fiorentino, domani sera la “vista”

Penultimo appuntamento con “Notti Sensoriali”, un percorso attraverso i sensi. Domani sera è la volta del senso della “vista” e contempla, appunto, le bellezze artistiche del nostro borgo. Per questo è prevista l’apertura straordinaria dalle ore 20 alle 23 del Sistema Museale compresa la Torre del Cassero. Si ricorda, a tal proposito, che gli ingessi saranno contingentati rispettando, in questo modo, le misure anti-covid. Per l’occasione, come le scorse volte, i commercianti del centro storico saranno aperti ed accoglieranno turisti e non solo con musica da ascolto. Castiglion Fiorentino, quindi, si prepara a vivere un’altra serata estiva in attesa dell’ultimo appuntamento, venerdì 31 luglio, con l’esaltazione dell’ultim senso, quello del tatto, con lo shopping di fine mese.

“Il progetto è stato modulato in funzione delle procedure anti-covid e quindi ridando anche fiducia ai castiglionesi facendoli rivivere il paese e dare una risposta ai turisti che hanno scelto Castiglion Fiorentino in questo periodo. Domani sera è la volta della vista con la valorizzazione delle nostre bellezze storico-artistiche da qui la scelta di effettuare l’apertura straordinaria del nostro Sistema Musale e della Torre del Cassero, da dove si può ammirare un paesaggio unico e straordinario” dichiara Devis Milighetti.