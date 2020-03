Nova Verta: per Arezzo, con Arezzo….oltre Covid19

“Ho ricevuto molto dalla mia Città e questo era il minimo che potessi fare, materialmente” Commossa, Luciana Mori Amministratore unico della Nova Verta commenta il gesto che insieme ai suoi collaboratori Paolo Laurita e Saverio Zichi ha voluto esprimere a favore degli “angeli custodi” che operano ogni giorno in ospedale per sconfiggere Covid19

Oltre 400 mascherine donate attraverso le associazioni professionali e di volontariato all’Ospedale San Donato di Arezzo, 100 mascherine donate al Presidente della Croce Bianca aretina, Dott. Urbano Dini e 100 mascherine consegnate al Comandante dei Vigili Urbani locali, dott. Aldo Poponcini, 100 mascherine alla polizia di stato. Nei giorni precedenti erano state consegnate tute anticontagio e altro materiale in dono.

Vivo come tutti, con apprensione, questo periodo – prosegue Mori – perché una pandemia non può essere sottovalutata. Purtroppo i danni economici già oggi possiamo riscontrare sono enormi. La Nova Verta da più di 50 anni opera ad Arezzo, con orgoglio, e vogliamo continuare a produrre nel nostro settore sventolando il tricolore. L’ingegno e l’impegno dei professionisti italiani non è secondo a nessuno. Un esempio? Uno dei nostri clienti è Ferretti group, leader mondiale della produzione nautica. Brand ad asso annessi come Riva Yacht sono orgoglio internazionale nel mondo e noi continueremo con loro un’esperienza industriale di eccellenza che da lustro anche alla nostra città.

Noi ci siamo, ricorda Mori, ora abbiamo il dovere di difendere i posti di lavoro e quando le condizioni ci saranno, di ripartire più forti di prima. Saremo protagonisti nel nostro settore, questo l’impegno mio per i miei dipendenti. Noi ci crediamo, siamo una famiglia e con i valori che animano le famiglie ci rialzeremo quanto prima. Per questo desidero ringraziare tutti i nostri distributori e clienti, nazionali e internazionali che hanno condiviso questa filosofia aziendale. Sono sicura che le istituzioni locali e nazionali saranno al nostro fianco e #andràtuttobene