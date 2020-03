Un’altra vittima nella Rsa, deceduto ex presidente della Sangiovannese

“La ASD SANGIOVANNESE 1927 e la MARZOCCO SANGIOVANNESE si stringono al dolore della famiglia Giorgi per la perdita di Ivo, Presidente della Sangiovannese che nella stagione 1974/75 si classificò quarta nel campionato di Serie C.

Le più sincere condoglianze da parte di tutto il movimento sportivo Sangiovannese.

Caro Ivo, ci hai regalato tante belle domeniche… Squadre leggendarie, allenatori mitici, un club apprezzato per stile e signorilità come quando al vecchio Hotel Gallia di Milano tu prendevi le migliori stanze accanto alla élite del calcio di allora e la Sangiovannese era sinonimo di stile e altro ancora.

Ti avremmo voluto salutare con il clamore che si riserva ai più grandi, contiamo di farlo quando ci ritroveremo di nuovo allo stadio.

Carissimo Ivo grazie da tutta San Giovanni e buon viaggio.” con questa nota, pubblicata sulla Pagina Facebokk, la società sportiva ricorda Ivo Giorgi, tra le vittime del Coronavirus. Era ospite della Rsa di Bucine, dove il virus ha colpito un intero piano e fatto altre vittime tra gli ospiti.

Cordoglio anche dall’Amministrazione del Comune di San Giovanni Valdarno che “partecipa al dolore della comunità per la scomparsa di Ivo Giorgi, storico Presidente della società sportiva della Sangiovannese negli anni Settanta, ed esprime la loro gratitudine per l’impegno profuso nella vita sportiva della nostra città”.

FOTO DA FACEBOOK