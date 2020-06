Il nuovo format digitale “Dietro la [email protected] – quiz interattivo in diretta” promosso da Fondazione Toscana spettacolo e curato da NATA Teatro, in collaborazione con i Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia, pensato per tener vivo lo stretto legame tra artisti e pubblico, arriva al suo secondo appuntamento.

Giovedì 11 giugno alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook di NATA Teatro sarà infatti possibile scoprire il nome dell’attrice o attore che si nasconde dietro la maschera, farsi raccontare la sua vita artistica e assistere ad una piccola “performance” per restituire, anche se in una forma assolutamente poco convenzionale, il senso dell’arte e degli artisti all’interno della comunità.

L’ospite misterioso della settimana scorsa è stato Katia Beni, attrice toscana di grande successo, che ha regalato agli spettatori un’esilarante lettura tratta dallo spettacolo “Ticket & Tac”, oltre a tanti aneddoti sulla sua carriera e il teatro. Hanno arricchito la diretta, presentata da Cinzia Corazzesi e Lorenzo Bachini, i contributi video degli allievi della scuola di Teatro NATA, l’attore Mirco Sassoli con la sua “Posta del Cuore”, e un video dedicato ai Teatri – vuoti – Dovizi e Antei, in attesa di tornare alla vita, a cura di Alessandra Aricò, Andrea Vitali, Valentina Coroneo e Federico Tabella. Sulla pagina FB di NATA è possibile trovare tutti gli indizi per indovinare l’ospite misterioso della diretta di giovedì 11 giugno. In palio per chi indovina ci sono premi enogastronomici offerti dagli esercizi commerciali del territorio che negli anni hanno aderito all’iniziativa “I Gusti a Teatro”; questa settimana, il Ristorante Vineria Il Tirabuscio’ offre due eccellenti bottiglie di vino della propria cantina.