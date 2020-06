Porta Sant’Andrea, a cena con le mascherine del quartiere

Dopo la tanto attesa riapertura, sabato 13 giugno i soci di Porta Sant’Andrea potranno godersi una nuova serata al Quartiere all’insegna del buon cibo, nel pieno rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.

La cena, che avrà inizio alle ore 20.00 nella corte del museo storico, vedrà un menù fisso a base di risotto agli asparagi, involtini di carne, patate arrosto, acqua e vino al costo di € 12 per gli adulti e € 8 per i bambini.

Per garantire le necessarie misure di contenimento (igiene e distanziamento sociale) sarà obbligatorio prenotare al numero 366 3867800 e il numero di partecipanti sarà chiuso a 70 persone.

Alla cena potranno partecipare solamente i soci del Quartiere e chi dovesse rinnovare la tessera potrà farlo direttamente in loco. In caso di maltempo, i coperti saranno spostati nella sala d’Armi “Enzo Piccoletti”.

Saranno ancora in vendita, inoltre, le nuove mascherine di Sant’Andrea con misure per grandi e piccini: si tratta di originali dispositivi di protezione individuale che riportano i colori, lo stemma e il motto del Quartiere, pensati per la sicurezza dei nostri quartieristi. Per acquistarle, o avere maggiori informazioni, contattare il responsabile della “Botteghina Bianco Verde” Alessandro Duchi al numero 3206507511.