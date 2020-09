Novità per gli elettori delle sezioni 1 e 55. Per la numero 1, sempre a palazzo comunale, si entra adesso da via Cesalpino 49. La 55, di Agazzi, è stata trasferita al centro di aggregazione sociale. I cittadini potranno recarsi presso le sezioni muniti della tessera elettorale in loro possesso sulla quale dovranno apporre il tagliando di aggiornamento spedito dall’ufficio elettorale.