Nuove Acque al lavoro a Viciomaggio

Mercoledì 16 settembre partiranno i lavori a cura di Nuove Acque per la realizzazione di una nuova condotta fognaria per circa 80 metri e acquedotto in Via dell’Olmo a Viciomaggio.

I lavori prevedono una durata di circa due settimane e, per tale periodo, sarà necessario procedere ad una modifica temporanea della viabilità, che prevederà la chiusura al traffico di Via dell’Olmo dall’intersezione con Via Martiri di via Fani fino all’intersezione con Via Malpertuso, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in Via dell’Olmo dall’intersezione con Via Malpertuso fino alla rotatoria di Via del Cantone. Per consentire la circolazione in doppio senso sul tratto di Via dell’Olmo, dalla rotonda di Via del Cantone fino all’intersezione con Via Malpertus, sarà realizzata una corsia temporanea sull’aiuola spartitraffico adiacente alla rotatoria di Via del Cantone, che vedrà il suo ripristino allo stato attuale, alla conclusione dei lavori.

Ci scusiamo sin da adesso per i disagi e ringraziamo i residenti interessati per la collaborazione che vorranno darci.