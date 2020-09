Arezzo, 26 settembre 2020 – Lunedì prossimo 28 settembre, saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto di Marciano della Chiana.

Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 12.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro storico, in via S. Tani, via Piave, via Garibaldi, via S. Piero, via Fornaci, via Molino, via Fonte Badia, via Teso.

Al ripristino del servizio, non sono da escludersi lievi fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi alla giornata successiva.