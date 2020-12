Nuove risorse ottenute dal Comune di Castiglion Fiorentino per ridurre il rischio idrogeologico

In fase di conclusione l'intervento in Località Cozzano

In fase conclusiva l’intervento lungo la Strada Comunale di Gambreccia che aveva per oggetto la realizzazione dei lavori di “protezione spondale per consolidare la viabilità pubblica in adiacenza al fosso in località Cozzano”. Dal rilievo effettuato nei mesi precedenti, infatti, si era rilevato un elevato dissesto della sponda in destra con ripercussioni sulla viabilità comunale adiacente.

Attraverso l’intervento pari a circa 37.000,00 € si è intervenuti cercando di minimizzare l’impatto ambientale attraverso la realizzazione di una scogliera con blocchi e massi informi naturali, compatti e molto resistenti all’abrasione.

“Come già affermato stiamo portando avanti una serie di interventi nel territorio volti a mitigare pericoli esistenti causati dal rischio idrogeologico. La bontà della nostra azione amministrativa in questo campo, volta da un alto alla progettazione e dall’altra all’esecuzione, proprio in questi giorni è stata premiata da un ulteriore finanziamento pari a oltre 82.000 € dal Ministero degli Interni- Dipartimento per gli affari interni e territoriali- al nostro Comune che ci consentirà di progettare ulteriori interventi prioritari per ridurre tali rischi nel nostro territorio” dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Devis Milighetti.