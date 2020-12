Opere pubbliche portate a termine e lavori in corso d’opera: il 2020 del Comune di Sinalunga

In un anno segnato dalla più grave emergenza sanitaria del dopoguerra, con un numero dei contagi da Covid19 tra i più alti della provincia di Siena, la macchina amministrativa del Comune di Sinalunga non si è mai fermata. Molte sono state le opere portate a termine nel 2020 e altrettanti lavori sono stati affidati e verranno assegnati per essere portati a compimento nei prossimi anni.

Le opere portate a termine nell’anno che si sta per concludere sono: la tensostruttura del campo tennis di Sinalunga, l’efficientamento energetico del plesso scolastico di Via Vasari, l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale e la realizzazione dell’archivio storico, l’insonorizzazione della sala polivalente di Bettolle e la messa in sicurezza del muro di recinzione dell’ex campo sportivo di Bettolle. Riqualificazione di Via Piave a Pieve di Sinalunga, dove sono stati realizzati, su entrambi i lati, marciapiedi, piantumazione di un viale alberato, istallazione di una nuova illuminazione pubblica a led; sempre a Pieve di Sinalunga, in Via Trento, è stato realizzato un primo stralcio del marciapiede, mentre è stato riqualificato Viale Trieste con la piantumazione di un viale alberato, istallazione di nuovi arredi urbani e una nuova illuminazione a led tra Viale Trieste e Via Gramsci. In località Santarello è stata predisposta un’illuminazione pubblica (in fase di completamento). Inoltre per far fronte all’emergenza sanitaria, tutti i plessi scolastici del territorio comunale sono stati adeguati secondo le disposizione anticontagio.

Per quanto riguarda i lavori appena affidati e che partiranno entro la fine del 2020 c’è il completamento del collegamento con il plesso scolastico della primaria di Sinalunga nell’area ‘del Cassero’, la sistemazione del parcheggio nell’area del parco dell’Uccelliera e la realizzazione delle aiuole spartitraffico all’ingresso di Scrofiano, la riqualificazione del parco Umberto I° a Sinalunga con la sistemazione della scala di accesso, il rifacimento del muro e la sostituzione dell’illuminazione pubblica. Prenderà inoltre il via la manutenzione ordinaria e straordinaria ai cimiteri comunali.

Infine tra i progetti esecutivi che verranno affidati entro la fino dell’anno c’è la realizzazione di una scala antincendio nei plessi scolastici delle secondaria di Via Vasari a Sinalunga e a Bettolle, l’ampliamento del cimitero di Rigaiolo con l’aggiunta di 50 loculi, l’illuminazione del campo sportivo di Bettolle, la ristrutturazione del campo sportivo C. Angeletti di Sinalunga con la realizzazione della nuova pensilina della tribuna, gli adeguamenti agli spogliatoi e il primo e il secondo stralcio degli adeguamenti impiantistici.

“È stato un anno travagliato, ma i nostri uffici tecnici sono riusciti a mettere in piedi diversi lavori che in alcuni casi sono già in essere. Basti pensare alla riqualificazione di via Trieste e Via Piave, o ai lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale e della scuola media di via Vasari a Sinalunga. Per quest’ultima verranno affidati entro al fine del 2020 anche i lavori per la scala antincendio così come per la scuola media di Bettolle. Sempre entro fine anno saranno affidati i lavori di ampliamento del cimitero di Rigaiolo, stanno per iniziare i lavori di riqualificazione parco Umberto I° e su Scrofiano è stata affidata la sistemazione parcheggio area parco dell’Uccelliera e la realizzazione delle aiuole spartitraffico all’ingresso. Su Bettolle è stata insonorizzata la sala polivalente , che verrà ulteriormente migliorata. Nel 2020 il nostro comune è stato un continuo cantiere e molte altri lavori prenderanno il via da qui fino a fine anno per poi essere terminati nel 2021”- dice l’assessore ai lavori pubblici Carlo Buracchi.

“Siamo stati impegnati in numerose attività legate all’emergenza sanitaria, ma non per questo abbiamo accantonato quanto previsto dal nostro programma elettorale. Sono stati numerosi i cantieri che hanno caratterizzato il nostro territorio e altri partiranno a breve . Come Sindaco posso ritenermi soddisfatto dell’operato fatto fino ad oggi perché, come affermato varie volte, il Covid19 non può fermare la macchina amministrativa. Tutto questo ci dà un ulteriore impulso per l’anno 2021 e per tutto ciò che dovrà essere realizzato”- spiega il sindaco Edo Zacchei