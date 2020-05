Officine della Cultura, analisi e prospettive dello spettacolo dal vivo

Martedì 12 maggio 2020 alle ore 17:00 nuovo appuntamento sui social con i live di Officine della Cultura del format “Ateco90” di Officine Foyer. L’appuntamento di questa settimana avrà come titolo “Analisi e prospettive per il settore dello spettacolo dal vivo nella fase 2”, sviluppando idee, proposte e suggerimenti operativi per l’attesa riapertura delle sale teatrali e non solo.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno nella Biglietteria del Foyer virtuale di Officine della Cultura: Monica Barni (Vicepresidente Regione Toscana), Margherita Scarpellini (Sindaco di Monte San Savino), Patrizia Coletta (Direttore Fondazione Toscana Spettacolo onlus), Renzo Boldrini (Coordinatore Residenze Artistiche Toscane), Luca Ricci (Centro di Residenza della Toscana Armunia + Capotrave/Kilowatt) e Fabrizio Trisciani (Straligut Teatro). L’incontro sarà condotto da Massimo Ferri (Officine della Cultura e Rete Teatrale Aretina).

Nel corso dell’incontro, visibile sulla pagina Facebook di Officine della Cultura e sul canale YouTube OfficineProduzioni, sarà possibile rivolgere domande ai partecipanti attraverso entrambe le piattaforme grazie alla possibilità di commentare l’evento in diretta.

L’ufficio di Officine della Cultura resta chiuso ma ulteriori informazioni sono reperibili cercando Officine della Cultura su Facebook e Youtube, ma anche su Instagram, o scrivendo a [email protected] – www.officinedellacultura.org.