Officine della Cultura, I promessi sposi di Kanterstrasse nel GuardaRoba di Officine Foyer

Da giovedì 21 a domenica 24 maggio nuovo appuntamento con ingresso gratuito nel GuardaRoba di Officine Foyer e domenica 24 in prima serata su Teletruria per assistere allo spettacolo “I promessi sposi. Providence, providence, providence”, rilettura de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni a cura di Kanterstrasse. Regia e drammaturgia di Simone Martini con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini, Alessio Martinoli. Disegno luci di Marco Santambrogio, scene di Eva Sgrò, costumi di Silvia Lombardi, organizzazione e comunicazione di Elisa Brilli, collaborazione grafica di Nicole Falcioni, foto di Mario Lanini.

“I promessi sposi” firmato da Kanterstrasse è stato il primo evento in stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino, la stagione firmata da Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Officine della Cultura, ad essere annullato a causa dell’emergenza Covid-19 e alla conseguente chiusura degli spazi aperti al pubblico avvenuta nel mese di marzo. È dunque con la consueta passione per lo spettacolo dal vivo e con la certezza della forza comunicativa e vitale che guida il teatro, anche al di là del teatro, che Officine della Cultura è lieta di presentarlo agli spettatori di Officine Foyer e di Teletruria, tra i quali gli abbonati del Teatro Verdi di Monte San Savino, in particolar modo nella settimana che segna la riapertura della gran parte delle nostre porte anche se per la porta del “teatro” sarà necessario attendere ancora.

I Promessi Sposi chiudono il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, dopo Amletino e Ubu Re. Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l’odore, il suono, le conseguenze. Quante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile e non individuabile. I nostri protagonisti, due giovani, comuni cittadini di una Lombardia spagnoleggiante si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica. KanterStrasse riscrive i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale.

Si segnala mercoledì 20 maggio, alle ore 11, la messa online della nuova “Storia dal quotidiano” firmata da Gianni Micheli dal titolo “La routine del quotidiano”, nello spazio Edicola di Officine Foyer, e venerdì 22 maggio alle ore 17 il nuovo appuntamento live streaming dal Bar del Teatro (A Tè COn) condotto da Luca Roccia Baldini con ospite principale la compagnia Kanterstrasse e altri ospiti a sorpresa che saranno presto svelati. Tutti gli appuntamenti a firma Officine della Cultura saranno visibili sulla pagina Facebook della residenza aretina e sul canale YouTube OfficineProduzioni.

L’ufficio di Officine della Cultura resta chiuso ma ulteriori informazioni sono reperibili cercando Officine della Cultura su Facebook e Youtube, ma anche su Instagram, o scrivendo a [email protected] – www.officinedellacultura.org.