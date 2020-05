Torna il Consiglio Comunale. Il presidente Mattesini: “Ancora una seduta in videoconferenza”

Torna il Consiglio Comunale, convocato per mercoledì 20 maggio alle 9.

“Ancora una seduta – dichiara il presidente Alessio Mattesini – in videoconferenza, grazie anche agli uffici comunali che contribuiscono al perfezionamento degli aspetti tecnici. I consiglieri interagiranno grazie alla piattaforma online sperimentata lo scorso aprile. In più, per quelli che a casa possono avere problemi di connessione, metteremo a disposizione cinque postazioni in Sala Rosa dotate di wifi e dunque utilizzabili.

Per i gruppi consiliari, tornano inoltre a disposizione, con opportune cautele e misure di sicurezza, le stanze loro riservate a palazzo comunale. Contiamo di confermare i numeri di ‘audience’ della volta precedente visto che per i cittadini basterà un click nella home page del sito del Comune di Arezzo per assistere alla diretta video. Per quanto riguarda l’ordine del giorno, apertura con alcune comunicazioni del sindaco, spazio poi alle tradizionali interrogazioni, alle pratiche con protagonista l’assessore Alberto Merelli e chiusura con sette atti di indirizzo”.

Fra le pratiche di Merelli ricordate dal presidente: variazioni e assestamento di bilancio, il rendiconto 2019, la rateizzazione degli atti di accertamento esecutivo, il regolamento Imu, la compensazione dei debiti tributari di Arezzo Fiere e Congressi grazie all’acquisizione dell’auditorium. Iscritte poi le delibere per un nuovo collettore fognario a Tregozzano e una permuta in zona ex foro boario (vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini), la relazione della Commissione controllo e garanzia a opera del presidente Francesco Romizi, l’adesione all’evento pubblico con protagonista Liliana Segre e il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita.