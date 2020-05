Officine Foyer di Officine della Cultura, tutti gli appuntamenti in programma

L’intera nostra attività in questi ultimi due mesi si è dovuta spostare sul web, in particolare sui social, unici strumenti che permettano la simulazione meno approssimativa possibile di una reale attività d’incontro, di confronto e di socializzazione. E così proseguirà per un po’ – lo spettacolo dal vivo è ancora soggetto a notevoli restrizioni, come gli spazi in cui si svolge, non possiamo invitarti a tornare a teatro – per cui, qualora tu non l’avessi ancora fatto, t’invitiamo a seguirci attraverso le piattaforme Facebook, YouTube (1 e 2) e Instagram.

La stagione Primavera/Estate 2020 che ha fatto seguito al principio del #iorestoacasa e che porteremo avanti fino a che le cose non migliorino permettendo il concreto allestimento di concerti e spettacoli in luoghi idonei l’abbiamo intitolata Officine Foyer.

Già da questa mattina – fino a domenica 24 maggio – il GuardaRoba (A TE COn) del nostro teatro virtuale ospita la programmazione in streaming dello spettacolo “I promessi sposi. Providence, providence, providence” della compagnia Kanterstrasse. È stato il primo spettacolo a cui gli abbonati del Teatro Verdi di Monte San Savino hanno dovuto rinunciare a causa della pandemia. Adesso sarà possibile sanare, almeno in parte, questa ferita.

Il GuardaRoba apre ogni settimana da giovedì a domenica con la proposta della visione di uno spettacolo in streaming in forma integrale. Domenica sera, in prima serata, la programmazione si sposta su Teletruria.

Venerdì 22 maggio alle ore 17, in diretta dalla pagina Facebook e dal canale YouTube OfficineProduzioni, l’invito è a seguirci nel nostro Bar del Teatro (A TÈ CO delle 17) per parlare dello spettacolo in programmazione nel fine settimana, del punto di vista degli artisti, dei tecnici e degli spettatori e di tanto altro ancora.

Gli ospiti di questo venerdì saranno: Simone Martini, Alessio Martinoli, Lorenza Guerrini, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Damien Salis, Roberta Casini, Elena Balsimelli.

Il Bar del Teatro apre ogni venerdì, sempre alle ore 17, sempre in forma live con replica in seconda serata su Teletruria.

Ogni mercoledì mattina apriamo la nostra Edicola con l’originale narrazione dedicata alle famiglie di Gianni Micheli dal titolo “Storie dal quotidiano“. La storia della settimana può essere vista anche su Teletruria alle ore 9:45 ca. e in replica alle ore 16:30 sempre di mercoledì.

La Storia dal quotidiano attualmente visibile s’intitola: La routine del quotidiano.

Appuntamento speciale, una volta al mese solitamente di martedì, è quello che facciamo in Biglietteria (ATECO90), con operatori e responsabili delle istituzioni che si occupano di spettacolo dal vivo.

L’ultimo incontro, dal titolo “Analisi e prospettive per il settore dello spettacolo dal vivo nella fase 2” è visibile sul nostro sito che cerchiamo di tenere costantemente aggiornato.

Non abbiamo rinunciato al nostro lavoro con le scuole e con i più piccoli tra i nostri spettatori. Anche i Camerini, dunque, sono aperti per un’originale percorso didattico e di visione allestito appositamente per l’emergenza in corso e frutto dell’esperienza legata a Z Generation meets Theatre.

Ulteriori informazioni, per i docenti e gli istituti scolastici, si possono richiedere a Stefania scrivendo a [email protected].