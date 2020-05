Bellezza e relax? Un voucher gratuito di 50 euro a tutti gli operatori sanitari. Marzocchi: “Il grazie delle estetiste di Confartigianato a chi ha difeso la nostra salute”

Per ringraziare ci sono tanti modi, le Estetiste di Confartigianato hanno trovato il loro: offrono trattamenti gratuiti agli operatori sanitari per ringraziarli dell’impegno profuso durante l’emergenza Covid 19.

“Le Estetiste professioniste di Confartigianato – spiega il presidente Pierluigi Marzocchi – sentono il bisogno di ringraziare tutte le persone che hanno vegliato sulla nostra incolumità, limitando nel tempo il diffondersi del Coronavirus per il bene più alto che è la vita di tutti.”

E così la categoria ha deciso di offrire un voucher gratuito del valore di 50 euro destinato agli operatori sanitari (medici, infermieri, oss) da sfruttare presso i centri estetici aderenti all’iniziativa.

“Dopo i rischi, lo stress e la fatica profusi in questi mesi – continua Marzocchi – crediamo che sia giusto offrire un servizio utile per migliorare il proprio benessere psicofisico, un atto d’amore verso se stessi dopo un lungo periodo durante il quale era impossibile, a causa del lockdown, concedersi una pausa di benessere per ritemprarsi nel corpo e nello spirito. Per questo abbiamo deciso che il voucher comprenderà qualsiasi tipo di trattamento, nel limite di 50 euro, e avrà validità fino al 31 agosto 2020, in modo da concedere il tempo necessario a fare le cose con calma.”

Ma come si fa per ottenere il voucher gratuito? Semplicemente inviando una mail. Basterà infatti che l’operatore sanitario chieda di usufruire del voucher gratuito inviando una mail a [email protected] specificando il centro estetico scelto tra quelli riportati nell’elenco all’interno del nostro sito. A quel punto basterà presentarsi presso il centro estetico individuato.