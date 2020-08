Organizzano frode online da 6.500 euro, denunciati dai carabinieri

Montevarchi – Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione Montevarchi due italiani con alle spalle numerosi precedenti di polizia che negli ultimi giorni avevano approfittato dell’ingenuità di una signora che, cliccando su un link arrivatole sul telefono cellulare tramite una mail, con la tecnica “phishing” aveva permesso ai due malfattori di accedere al suo conto in banca.

I truffatori sono riusciti ad acquisire le credenziali di “internet banking” della donna ed hanno effettuato due ricariche per 2.500 euro cadauna su una carta di credito prepagata intestata ad uno dei due: successivamente hanno poi effettuato un bonifico istantaneo dall’importo di 1.500 euro su un conto corrente bancario intestato all’altro.

La donna, ignara dell’accaduto, una volta accortasi dell’ammanco dal suo conto corrente ha presentato denuncia contro ignoti presso la Stazione Carabinieri di Montevarchi ed i militari dell’Arma si sono subito prodigati per rintracciare e deferire all’autorità giudiziaria gli autori della truffa.

I due uomini, residenti in Puglia, avevano sfruttato un falso sito internet creato ad arte per sottrarre le credenziali bancarie alle ignare vittime convinte di aver inserito i propri dati per fare accesso al proprio profilo on line, accedendo di fatto ad una pagina in cui non poteva essere effettuata alcun tipo di operazione, mentre nel contempo i truffatori riuscivano ad appropriarsi dei dati incautamente inseriti dalle vittime: per i due è stato contestato il reato di “frode informatica”, da qualche anno inserito nell’ordinamento.