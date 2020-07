Orgoglio amaranto, assemblea aperta in diretta social

Il Comitato Orgoglio Amaranto indice l’assemblea per giovedì 2 luglio alle ore 21,00. Viste le difficoltà di poterla organizzare in presenza, il direttivo ha deciso di renderla più aperta possibile e per questo si terrà in diretta, nella pagina Facebook di Orgoglio Amaranto e contemporaneamente nel canale Youtube.

Attraverso questi due canali i tifosi potranno seguire le comunicazioni del direttivo del comitato e interagire con domande e commenti. I rappresentanti del comitato che interverranno saranno a disposizione, nel limite del possibile, per rispondere.

Di seguito l’ordine del giorno:

Situazione attuale S.S. Arezzo

Aggiornamenti e il diritto di gradimento di OA

Impegno richiesto al comitato per il mantenimento dell’1%

Progetti di autofinanziamento

Varie ed eventuali