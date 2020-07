Ralli apre ufficialmente la campagna elettorale insieme a Giani in piazza San Domenico

Luciano Ralli presenta il suo piano per Arezzo

Ore 18.30, giovedì 2 luglio, piazza San Domenico

Giovedì 2 luglio, ore 18.30, piazza san Domenico. Sarà l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Luciano Ralli.

“Un’occasione per presentare idee e progetti per la nostra comunità e per la nostra città – annuncia il candidato. Un piano che nasce dai bisogni delle famiglie e delle imprese, che propone soluzioni concrete per la salute, il lavoro, l’ambiente. Un progetto scritto all’interno di una cornice fatta da trasparenza e legalità, dalla valorizzazione delle competenze e dello spirito di servizio. Un piano che vuol essere unitario perché il mio obiettivo è costruire una grande e trasparente rete sociale e politica nella città e tra la città e le altre istituzioni. A cominciare dalla Regione Toscana”.

Ospite di Luciano Ralli sarà quindi Eugenio Giani, candidato per il centro sinistra alla Presidenza della Giunta regionale.