OroArezzo lancia Premiere digital edition: promuovere creatività ed eccellenza tecnica dell’oreficeria

Domani alle 18.00, in diretta Instagram, Beppe Angiolini presenta tema e nuovo format dell’iniziativa che ha accompagnato negli anni la manifestazione di Italian Exhibition Group e che per la 30° edizione si sposta online.

Promuovere e valorizzare la creatività e le altissime competenze tecniche dell’oreficeria Made in Italy. Questo l’obiettivo di Oroarezzo e Italian Exhibition Group attraverso PREMIERE, il tradizionale concorso rivolto alle migliori aziende manifatturiere dei distretti orafi Italiani, giunto nel 2020 alla trentesima edizione e presentato ufficialmente domani sul canale Instagram della manifestazione alle ore 18.00 dall’art director e presidente onorario Camera dei Buyers della Moda Beppe Angiolini.

L’appuntamento, nato nel cuore del territorio aretino in seno alla manifestazione di IEG dedicata alle eccellenze produttive della penisola che meglio esprimono la qualità della produzione orafa e che tornerà nel 2021, valorizza il design, l’ingegno e la spinta all’innovazione della manifattura italiana, quell’ “art of manufacturing” riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. E lo fa quest’anno con una veste nuova, PREMIERE Digital Edition, celebrando il gioiello simbolo della ripartenza on line: attraverso il linguaggio del web e sfruttando le potenzialità dei social network gli orafi italiani sono chiamati a valorizzare le proprie creazioni più iconiche, il gioiello che meglio rappresenta i valori aziendali, la capacità produttiva, il know-how tecnologico.

Regolamento e modulo di partecipazione sul sito www.oroarezzo.it .

L’iniziativa conferma l’impegno di IEG nel valorizzare le eccellenze dei distretti nazionali e il territorio aretino, sostenendo le aziende nella fase post lockdown e affiancandole in un processo di digitalizzazione che mette loro a disposizione servizi altamente professionali per migliorare la propria presenza online e potenziare la visibilità delle proprie creazioni sui mercati internazionali, come il progetto “Oroarezzo On Stage”, vetrina virtuale che racconta con immagini e video i protagonisti del settore e le novità di prodotto, cui hanno già aderito un centinaio di aziende.

ABOUT OROAREZZO

OROAREZZO, nel quartiere fieristico aretino, è la manifestazione dedicata all’oreficeria Made in Italy che raccoglie le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi italiani, specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi e che esprimono il meglio della qualità della produzione orafa. Grazie alla partecipazione delle più importanti realtà manifatturiere del settore, OA rappresenta una piattaforma strategica per la pianificazione di acquisti e riassortimento di grossisti, catene e negozi tradizionali interessati all’oreficeria e vede ben rappresentata anche la componente di retailer italiani.