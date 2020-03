Ospedale di Bibbiena, Asl: “negativi i 15 pazienti di Medicina”. Il sindaco: “partono i tamponi ai sanitari”

“Sono negativi i tamponi effettuati sui 15 pazienti ricoverati in Medicina a Bibbiena, dove si era registrato un paziente positivo nei giorni scorsi. Il reparto, che era stato chiuso per precauzione, ora e’ aperto”. Lo comunica con una nota la Asl.

Intanto, il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, esprime soddisfazione per la notizia che domani verranno effettuati, con ogni probabilità, i tamponi agli operatori del Reparto di Medicina dell’Ospedale di Bibbiena.

Il primo cittadino commenta: “Bene, mi fa molto piacere che questa richiesta sia stata accolta, ma spero che i tamponi vengano fatti, come più volte sollecitato, anche per tutti gli operatori e non solo dell’Ospedale ma anche delle Rsa.

Il caso sospetto di ieri ancora non è stato confermato, verrà infatti ripetuto il tampone incerto, pertanto i casi a Bibbiena rimangono 9.

Per quanto riguarda invece gli aiuti per la spesa il Sindaco commenta: “Con la Giunta stiamo lavorando per arrivare ad avere il prima possibile dei criteri per assegnare questi fondi. Nessuno verrà lasciato indietro e la nostra priorità rimangono le famiglie più bisognose. Abbiamo una struttura, quella del sociale, che già da anni fa questo lavoro in modo puntuale. Certamente oltre i bonus verranno messi a disposizione anche dei pacchi spesa. Il concetto deve essere chiaro: nessuno rimarrà indietro in questo Comune”.