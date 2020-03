Dolce sorpresa sabato scorso per i volontari della Croce Bianca di Arezzo.

Il signor Sandro Castracani, titolare della pasticceria Babà, di via Vittorio Veneto, ha donato una grande quantità di pasticceria in segno di gratitudine e vicinanza a tutti i componenti dell’associazione per quello che stanno facendo per la comunità aretina in un periodo così delicato.

Un sentito ringraziamento da parte di tutta la Croce Bianca per il bellissimo gesto.