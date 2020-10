Ottobrì, giovani lettori alla scoperta dei libri a Casa Bruschi

Piccoli lettori all’avventura con “Ottobrì – L’ottobre dei libri a Casa Bruschi”, la rassegna ideata e realizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, Amministrata da Ubi Banca, insieme ad Officine della Cultura con una dedica ai giovani amanti dei libri e alle loro famiglie per animare il filo delle storie nel piacere del racconto ad alta voce. Sempre ad ingresso gratuito. Sempre con la passione per la lettura e i sorrisi di meraviglia che riesce a generare.

Appuntamento inaugurale sabato 10 ottobre, alle ore 17:00, con il libro “Sofia ha perso il filo” edito dalla casa editrice fiorentina KM Edizioni. Il racconto delle avventure di Sofia, con una dedicata ai piccolissimi lettori, sarà presentato dalla direttrice editoriale Erika Marchetti in compagnia dell’autore Jacopo Laganà e dell’illustratrice Arianna Pisani. Seguendo il filo dei pensieri di Sofia l’incontro sarà l’occasione, per piccoli e adulti, di parlare di “attenzione”, quell’attenzione trascurata, nella cura e nell’ascolto dei più piccoli come di chi ci sta accanto, a causa della frenesia delle nostre occupazioni e di un tempo sacrificato, sempre più spesso, agli “impegni urgenti”.

«Siamo orgogliosi di presentare questa nuova pubblicazione pensata per i bambini ma piacevole anche per i più grandi -, commenta Erika Marchetti. – Ci auguriamo che, leggendo Sofia ha perso il filo, bambini e genitori possano divertirsi e ricordare sempre che il tempo che si trascorre insieme è fatto di attenzione».

Sabato 17 ottobre, alle ore 17, l’appuntamento si rinnoverà con il romanzo “Testone il piccione” edito da Vertigo Edizioni, Roma. Il bizzarro racconto di Testone sarà curato da Ilaria Violin, attrice ed educatrice nonché parte della sezione aretina di Legambiente, in dialogo con l’autore Gianni Micheli, scrittore e performer aretino dalle tante sfaccettature e in collaborazione con la Sezione di Arezzo del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, in occasione delle “Giornate FAI d’Autunno”.

L’incontro, dedicato ai giovani lettori dai 6 anni in su, costituirà per i partecipanti un’occasione giocosa per parlare di curiosità, scoperta e tradizioni, del ruolo dell’amicizia e della necessità dell’ascolto, del valore della differenza e della responsabilità, non solo nei confronti dei nostri simili ma anche di coloro che abitano questo meraviglioso pianeta in nostra compagnia, ai fini del necessario “lieto fine” di ogni storia.

Sabato 24 ottobre, alle ore 17, ultimo appuntamento della rassegna con il romanzo “Iulius e la corsa delle bighe volanti” presentato dall’autore Andrea D’Ortenzio, nella vita giornalista economico-finanziario, e realizzato in collaborazione con il Festival “Meno Alti dei Pinguini”. Protagonisti dell’incontro saranno ancora i giovani lettori dai 6 anni in su, trasportati con Iulius nella Roma imperiale di Marco Aurelio alle prese con la più grande passione dei romani antichi: le corse dei carri. Attraverso le fonti dell’epoca e le testimonianze archeologiche, l’incontro appassionerà i lettori, grandi e piccoli, all’Antica Roma grazie anche alle illustrazioni e alle tavole dettagliate contenute nel volume realizzate da Camilla Pintonato.

Dato il numero limitato di posti per la partecipazione agli incontri è consigliabile la prenotazione presso la Casa Museo Ivan Bruschi in Corso Italia n. 14 ad Arezzo. Info e prenotazioni telefonando al numero 0575354126 o scrivendo a [email protected]. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi live streaming all’interno dei canali social di Officine della Cultura – pagina Facebook e canale YouTube OfficineProduzioni – nell’ambito della rassegna Officine Foyer.