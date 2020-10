Ztl a Cortona, dal 1° ottobre orario invernale

Con l’inizio del mese di ottobre, sono entrati in vigore, a Cortona, gli orari invernali di chiusura al traffico nel centro storico. In quella parte della città sono presenti diverse zone a traffico limitato: due di esse interessano il nucleo storico del centro urbano, diviso in Ztl rossa e Ztl gialla. Entrambe sono soggette al controllo degli accessi mediante l’installazione di varchi elettronici in tre punti della città: via Nazionale, via Guelfa e piazza della Repubblica, intersezione con via Roma.

I varchi elettronici sono attivi, nella zona gialla, dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nella zona rossa, invece, sono attivi dalle 10.00 alle 20.00.

Nei periodi in cui è attiva, all’interno della Ztl sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli (compresi ciclomotori e motocicli), eccetto quelli che sono stati preventivamente autorizzati.

Il controllo è effettuato con l’ausilio delle telecamere: in caso di violazioni inerenti l’accesso, il relativo verbale viene inviato al proprietario del veicolo.

Le telecamere per l’acquisizione delle immagini sono state posizionate in piazza Garibaldi, via Nazionale, piazza della Repubblica, piazza Signorelli e via Guelfa.

Il comune ricorda che il traffico nelle zone interessate è interdetto, cioè vietato, quando il display elettronico riporta la scritta «varco attivo».

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio della polizia municipale, telefonando al numero 0575 637.225.

Lo sportello della polizia municipale, con sede in via Roma 5, all’interno del palazzo comunale, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.