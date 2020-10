Pan di Spagna Vegan, fantastico!!

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!!

Quella che faremo insieme oggi é una base fantastica per tantissimi dolci, otterrete in maniera semplicissima e veloce un pan di spagna leggerissimo molto versatile che potrete utilizzare in infinite versioni, e soprattutto che non darà a nessuno problemi di allergie o intolleranze alimentari ed..é pure vegan friendly ovvero senza uova o latticini!

Ve lo consiglio vivamente, provatelo, appena potete e come sempre libero spazio alla fantasia per il suo utilizzo: farcito con marmellata o meno, per monoporzioni scomposto, come base per una zuppa inglese o tiramisù, bagnato per dolci al cucchiaio, rotoli dolci, creme al bicchiere ecc ecc…una delizia leggerissima!!

INGREDIENTI (per una tortiera da circa 22 cm diametro)

200 gr farina tipo ‘0’

80 gr amido mais

100 ml olio semi di riso bio(o girasole, mais ecc)

250 ml latte di avena(o altro latte veg a piacere in base a quanto volete o meno che si senta nel risultato finale)

180 gr zucchero integrale di canna

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

– scorza grattugiata di 1 limone bio+ 1 arancia bio

– semi di metà bacca di vaniglia

Vi serviranno inoltre:

-uno sbattitore elettrico con le fruste

-una teglia diametro circa 22 cm

PREPARAZIONE:

In una ciotola di plastica mettere l’olio e con lo sbattitore incorporare bene gradualmente lo zucchero. Unire poi il latte di avena, la vaniglia e sempre gradualmente a bassa velocità le farine pre-miscelate tra loro insieme al lievito.

Per ultime aggiungere le scorze.

Si otterrà un composto liscio, profumato ed omogeneo piuttosto morbido.

Ungere leggermente ed infarinare lo stampo, versarvi il composto e cuocere in forno ben caldo a 180°C circa 30 minuti o in base al vostro forno.

Consiglio come sempre di fare la prova stecchino dopo 30 min per essere sicuri.

Togliere dal forno, lasciar raffreddare una mezz’ora in teglia poi sformare e terminare il raffreddamento su una griglia.

Tagliare a metà o strati e farcire con marmellata, cioccolata, crema, panna, ecc od utilizzare in altro modo a vostro piacere!.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci