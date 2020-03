Paolo Hendel al Teatro Antei con “La giovinezza è sopravvalutata”

Prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei di Pratovecchio organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Sabato 7 marzo (ore 21.00) va in scena “La giovinezza è sopravvalutata”, spettacolo scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari con la regia di Gioele Dix. Con la sua graffiante comicità Hendel ci presenta un protagonista che rendendosi conto che si sta avvicinando alla terza età si trova a fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”.

Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso, ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente. Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri…” E alla “detestata soglia” tanto temuta da Leopardi risponde con “la vita è adesso”, quello che conta è mantenere viva, a qualsiasi età, la curiosità, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso Hendel che sfida gli acciacchi degli anni calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.

LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

Scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari

regia di Gioele Dix

produzione AGIDI

Biglietti: posto unico intero € 18

Riduzioni

– € 12 “biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS, associazioni teatrali con sede nel comune di Pratovecchio Stia

– € 8 riservato agli studenti universitari in possesso della carta Studente della Toscana

Vendita biglietti

– da lunedì a venerdì 9-13 e sabato 9-12 presso l’ufficio cultura in piazza Maccioni 1

– la sera della rappresentazione dalle ore 20 presso la biglietteria del teatro

Teatro Comunale degli Antei

tel 0575 583762 – fax 0575 504366

[email protected] [email protected]

www.comune.pratovecchiostia.ar.it