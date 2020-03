Romizi: “il piano strutturale prevede una galleria sotto Quarata. Fermiamo questo ennesimo sfregio con una petizione popolare”

Francesco Romizi: “la giunta Ghinelli è pronta a compiere l’ennesima sfregio. Appuntamento per tutti, giovedì 5 marzo alle 21 al centro sociale della frazione”

“Il piano strutturale predisposto dalla giunta Ghinelli e adottato con il voto della maggioranza in Consiglio Comunale contempla un mostro sotterraneo. È infatti prevista una variante alla strada regionale 71 all’altezza di Quarata che si sostanzia in una galleria sotto l’abitato della frazione. Parliamo di oltre 300 metri di tracciato” afferma in una nota Francesco Romizi, Arezzo In Comune/ Arezzo 2020.

“Tale ipotesi, avanzata già venti anni fa, venne cancellata per la forte opposizione degli abitanti con una mozione popolare, poi approvata in Consiglio Comunale, nella quale erano indicate due possibili alternative.

Oggi, senza alcun confronto con la popolazione, la giunta ripropone un tunnel che avrà ripercussioni ambientali pesanti e inaccettabili, per l’inquinamento dell’aria, acustico, dei terreni e delle falde. Ai danni di un territorio pesantemente sottoposto da decenni ai disagi derivanti dalle escavazioni e dalle estrazioni di inerti” precisa Romizi.

Arezzo in Comune “lancia dunque una serata, giovedì 5 marzo alle 21 al centro sociale di Quarata, in cui iniziare la raccolta firme per una nuova petizione popolare che eviti tale scempio. Non restano che due cose: la mobilitazione dinanzi all’ennesimo colpo di mano e parafrase il famoso detto latino, attualizzandolo nel più attuale errare humanum est perseverare autem ghinellicum”.