Paolo Lepri sceglie Marco Donati

AREZZO- Paolo Lepri si candida con la lista civica Scelgo Arezzo a sostegno della candidatura alla carica di sindaco di Marco Donati.

“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni amministrative – dichiara Lepri,- sinceramente, dopo la pochezza che ho riscontrato nel Movimento, avevo deciso di abbandonare la politica attiva. Non voglio però che Arezzo continui ad essere la città degli ultimi 15 anni: ferma a guardarsi allo specchio mentre il tempo passa. Abbiamo perso tantissime occasioni di sviluppo e di miglioramento. Abbiamo delle aree come la ex Lebole o la ex UNOAERRE totalmente abbandonate, dove le sterpaglie hanno preso il sopravvento e dove i nostri amministratori hanno mostrato il loro fallimento.”

“I giovani, e ormai anche i meno giovani, troppo spesso sono costretti a scappare per cercare lavoro o opportunità, che questa città da troppi anni, non offre più” aggiunge Lepri.

“I cittadini, le imprese e i commercianti chiedono un’amministrazione più attenta e vicina ai loro bisogni, ma le loro richieste non sono state neppure ascoltate. Ho quindi deciso di condividere il progetto di Scelgo Arezzo ed in particolare di Marco Donati Sindaco, in quanto persona attenta ai bisogni della città, con idee innovative e con un gruppo di persone e professionisti capaci, che possono realmente migliorare la nostra città. Una lista civica dove i partiti/movimenti non cercano di piazzare i loro esponenti eletti o non eletti” conclude lo stesso Lepri.