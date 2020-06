Parte la raccolta fondi “MEN/GO per il Calcit”, magliette e mascherine targate MEN/GO per i donatori

L’emergenza sanitaria e tutto ciò che ne è derivato ci hanno costretto a rimandare a data da destinarsi lo svolgimento di Arezzo Men/Go Music Fest, ma ci hanno dato anche la consapevolezza che tutti noi possiamo e dobbiamo spenderci per migliorare il nostro sistema sanitario.

Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione il nome del nostro festival, giocando con le parole e creando gadget da offrire in ricompensa a chi vorrà partecipare alla nostra raccolta fondi occasionale “MENGO per il CALCIT”, a favore della realtà tutta aretina da decenni impegnata nella lotta contro i tumori e a favore del nostro ospedale San Donato.

Tutti coloro che parteciperanno alla raccolta fondi potranno scegliere una ricompensa tra le mascherine e le magliette appositamente realizzate, con Guido D’Arezzo seduto che resta a casa e gli ironici slogan “divieto di assembraMENGO” e “distanziaMENGO sociale”, perchè è giusto rispettare le regole ma è meglio farlo con il sorriso. Per i più generosi è previsto un ringraziamento speciale sugli account social del Men/Go e una cena in occasione dell’edizione 2021 del festival.

Le donazioni sono raccolte esclusivamente sul sito www.mengomusicfest.com/shop, mentre le magliette e le mascherine realizzate da Simone Concialdi saranno messe a disposizione dei donatori presso il punto vendita in Piazza San Giusto n.6 ad Arezzo.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato nel progettare questa raccolta fondi, tra cui Marco Talladira per le grafiche, Francesco Prosperi per la piattaforma web e soprattutto Conad e Billi’s per l’importante sostegno economico.

La raccolta fondi terminerà venerdì 10 luglio, il giorno dopo (quando si sarebbe dovuta tenere la serata finale dell’edizione 2020 di Arezzo Men/Go Music Fest) comunicheremo e pubblicheremo sul nostro sito la rendicontazione di tutto il ricavato che, tolte le spese, sarà totalmente devoluto al Calcit.