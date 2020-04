Pasqua, controlli serrati in tutto il territorio

Controlli ancor più serrati per Pasqua e Pasquetta, come annunciato nei giorni scorsi dal Prefetto, per evitare possibili violazioni al Dpcm in termini di prevenzione alla diffusione del Coronavirus e quindi spostamenti ingiustificati e assembramenti.

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza stanno battendo il territorio. Insieme alla Polizia Provinciale e alle Polizie Municipali dei vari Comuni.

Nello specifico la Polizia Provinciale ha pattugliato stamani la zona di Lucignano, sulla direttrice che porta al Mar Tirreno. Non sono state rilevate violazioni, anzi un’assenza pressochè totale di traffico.

Controlli anche a Lignano. I tavolini dei pic nic a Rigutinelli erano stati recintati e non era presente nessuno.

La Polizia Municipale di Arezzo parla di “aretini abbastanza disciplinati”.