Pd e Arezzo in Comune: “Personale sanitari, ennesima prova di efficienza”

Nota dei gruppi consiliari Pd e Arezzo In Comune

“Registriamo anche ad Arezzo, in ambito ospedaliero, un innalzamento della temperatura, per fortuna non quella corporea ma lavorativa. Tuttavia se qualcuno nutriva dei dubbi sulla tenuta della nostra struttura e sulle capacità degli ottimi professionisti che vi operano, abbiamo la sconfessione evidente di questi timori.

La sanità aretina, ma più in generale vorremmo dire quella toscana, sta rispondendo bene e con efficienza alle conseguenza indotte dalla diffusione delle notizie sul corona-virus in Italia e dai comportamenti conseguenti dei cittadini.

Vogliamo dunque ringraziare medici e infermieri del San Donato, i medici di famiglia e i pediatri, chi dirige la sanità locale, chi opera al pronto soccorso, chi nei presidi, nelle farmacie o negli uffici amministrativi. Parliamo ci persone che, a dispetto di orari e impegno incrementati all’improvviso, ha dato una dimostrazione di grande dedizione mettendosi con spirito di servizio in prima linea per la tutela della salute pubblica.

Verrebbe da dire: a dispetto di chi ha combattuto, e non pare intenzionato a smettere, dai palazzi di questa città, una battaglia insistente e velleitaria contro chissà quali fantasmi che si anniderebbero, chissà poi dove, nella nostra sanità”.