Pedibus, lunedì 12 ottobre a San Giovanni Valdarno riparte lo scuolabus “senza ruote”

Lo scuolabus “senza ruote” con a bordo adulti e bambini riparte lunedì per le vie di San Giovanni Valdarno. Il servizio del Comune di San Giovanni Valdarno, gestito da Conkarma associazione di promozione sociale nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà organizzato in tre percorsi, con partenze, fermate e capolinea:

Zona centro storico verso Scuola Primaria Don Milani

Quartiere Bani verso Scuola Primaria Bani

Quartiere Fornaci verso Scuola Primaria Bani

“Il Pedibus è un servizio ecologico ed efficiente, che consente ai più piccoli di percorrere in sicurezza, in compagnia di coetanei e adulti, il tragitto casa scuola o viceversa (a seconda dei percorsi ad oggi attivati sulla base delle richieste pervenute) – dichiara il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi – Come Amministrazione comunale siamo molto soddisfatti di riattivare un progetto semplice ma efficiente, che promuovere l’educazione civica e stradale, la mobilità sostenibile e la conoscenza della città. In quest’anno del tutto eccezionale, segnato dall’emergenza sanitaria, il Pedibus continua a rappresentare un’idea di futuro sostenibile che come Amministrazione vogliamo promuovere e incentivare in tutti i settori della vita cittadina”.

Nel corso dei percorsi indicati il Pedibus effettuerà delle fermate con orari prestabiliti. I bambini che prenderanno parte all’iniziativa dovranno sempre indossare un gilet giallo fosforescente.

Il modulo di partecipazione può essere scaricato sul sito del Comune www.comunesgv.it o ritirato preso il Punto Amico, via Rosai 1.

Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

SCARICA GLI ORARI E I PERCORSI ATTIVI