Riscossione tributi minori, dal 1° gennaio 2021 la gestione sarà dell’Ufficio Tributi

A Cortona, la riscossione dei tributi minori (Cosap, imposta Comunale di pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni) è gestita non direttamente dagli uffici Comunali, bensì da una ditta esterna. Dal 1° gennaio 2021 l’Ufficio Tributi si occuperà anche dei suddetti tributi.

Nel piano di riorganizzazione dei servizi e degli uffici, in un’ottica di risparmio e di semplificazione delle pratiche, il Sindaco di Cortona nonché Assessore al bilancio del Comune, Luciano Meoni, ha chiesto alla dirigente di area di attuare la procedura affinché venga modificata la gestione del servizio riscossione tributi minori, diventando Comunale. La ditta esterna incaricata è un costo notevole per il Comune, oltre al fatto che, cambiando di anno in anno, non permette di avere continuità nel servizio, creando disguidi all’utenza nella trasmissione dei dati. Con la gestione del servizio riscossione tributi minori internamente al Comune, le banche dati saranno a disposizione degli uffici in qualsiasi momento.

“Avere questo servizio interno, permetterà all’Ente di risparmiare decine di migliaia di euro all’anno – sostiene il Sindaco Luciano Meoni – La gestione Comunale della riscossione tributi minori vedrà sì il maggior impegno dell’Ufficio tributi, ma ciò permetterà un notevole risparmio rispetto alla gestione del servizio da parte di una ditta esterna. Portare la gestione della riscossione tributi minori all’Ufficio Tributi – conclude il Sindaco Meoni – era un punto importante nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione Comunale, la quale sta seguendo passo dopo passo gli adeguamenti telematici del software per la gestione del servizio”.