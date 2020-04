Petruccioli, Casa Pia: “ritardo inaccettabile nei risultati. Oggi ripetuti i tamponi, se esito non arriva entro domani lavoro inutile”

Ospite della diretta Facebook del sindaco Ghinelli, questa sera, il presidente del Cda della Casa Pia, Maria Paola Petruccioli. Ieri i tamponi svolti il 7 aprile hanno rilevato tre positivi, di cui due operatori ed un ospite, tutti asintomatici, su 150 test.

“La struttura adotta già misure di precauzione dai primi di marzo, come la sospensione delle visite agli ospiti. Entrano solo fornitori, tutti con mascherine e utilizzano gel e guanti. Abbiamo iniziato, inoltre, a rilevare temperature a ospiti e operatori. La situazione che si è verificata ieri è stata inaspettata.

Ci stanno costringendo a gestire da soli un’emergenza di questo genere – ha detto.

Pensavamo che l’ospite venisse trasferito in ospedale e, invece, deve essere mantenuto all’interno della Casa Pia e questo comporta la rinuncia a posti letto, per consentire l’isolamento del positivo che è stato sistemato in un appartamento indipendente. Inoltre, sarebbe necessario isolare tutti gli ospiti che vi sono entrati in contatto, ma non disponiamo di 80 camere singole, come non è possibile mandare in quarantena tutti gli operatori che sono entrati in contatto con l’ospite e operatori risultati positivi. Manca il personale, non possiamo trovare altri 80 operatori che, tra l’altro, erano già ridotti nel numero poiché richiamati in ospedale per emergenza Covid.

Ieri sono arrivati i primi risultati parziali, con un ritardo inaccettabile. Oggi ulteriori risultati fortunatamente negativi.

In questo momento sono in corso di nuovo i tamponi, li stanno rifacendo tutti, ma se i risultati devono arrivare tra cinque giorni mi sembra un lavoro inutile e soldi spesi male. O il risultato arriva al massimo entro domani oppure noi continuiamo a sottoporci a un rischio enorme e di non poter contenere il contagio”.

Il sindaco Ghinelli ha fatto anche il punto sui nuovi casi, due in città, e sui guariti: ce ne sono altri due, e quindi in totale fanno cinque.

“Centotrenta, invece, le persone controllate dalla Polizia Muncipale, 121 le autocertificazioni presentate e 5 le sanzioni elevate nell’attività odierna. Controllato anche uno stabilimento industriale, dove era tutto in regola, la Chiesa Ortodossa, il Pionta e le attività commericali. Una sanzione è scattata anche per una persona trovata senza mascherina” ha precisato ancora il primo cittadino.