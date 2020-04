Coronavirus, 23 nuovi casi nell’Aretino

Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus comunicati nel report giornaliero della Asl, dalle 17 di ieri fino alla stessa ora di oggi. Non viene riferito il sesso dei contagiati.

Due positivi ad Arezzo (32 e 49 anni).

Due a Bucine (47 e 57 anni), uno a Laterina (40 anni), uno a Loro Ciuffenna (69 anni), sette a Montevarchi, due a San Giovanni (58 e 60 anni), uno a Cavriglia (46 anni) e tre a Terranuova (33, 50, 74 anni). A Montevarchi i positivi sono relativi alla Rsa, come ha comunicato il direttore generale, D’Urso. In un primo momento ne erano stati comunicati sei, ma poi la Asl ha precisato che, come ha detto il direttore sono sette.

Uno a Capolona (65 anni).

Due a Castiglion Fiorentino (71 e 87 anni) e uno a Foiano della Chiana (62 anni).

IN AGGIORNAMENTO