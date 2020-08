Piano Operativo di Civitella: avviato il periodo di osservazioni

Dopo l’adozione avvenuta nella seduta del Consiglio comunale del 31 luglio, il Piano Operativo di Civitella in Val di Chiana è stato pubblicato nel B.U.R.T della Regione Toscana il 19 agosto, data dalla quale partirà il periodo di 60 giorni per le osservazioni, che si concluderà il 18 ottobre.

In base alla nuova disciplina regionale (contenuta nella legge regionale 65/2014), il piano operativo comunale sostituisce nominalmente il regolamento urbanistico, mantenendone invariato il ruolo.

Oltre ai numerosi appuntamenti partecipativi, anche volontari voluti da questa amministrazione si apre una finestra formale, in cui tutti gli interessati possono presentare le loro osservazioni.

“Il periodo di osservazioni ritengo che abbia un’importante valenza nel percorso di redazione del principale strumento di governo del territorio,”, spiega il sindaco Ginetta Menchetti, “che ha il compito di definire lo sviluppo futuro di Civitella”.

Emergono così, nel nuovo PO, alcuni elementi caratterizzanti, come: la tutela del paesaggio e dei suoi caratteri identitari, la salvaguardia del territorio agricolo connessa alla necessità di mantenimento e presidio; l’obiettivo del recupero e della riqualificazione urbanistica, la riduzione del consumo di suolo destinato alla nuova edificazione, con un’attenzione e premialità per le nuove realizzazioni in relazione all’efficientamento energetico e all’uso di materiali e tecnologie sostenibili; la valorizzazione dei sistemi di mobilità dolce e degli spazi verdi, delle attrezzature culturali e turistico-ricettive; il consolidamento e la riorganizzazione dei luoghi previsti per le attività produttive e commerciali.

In tal senso, il Piano Operativo mette in gioco le trasformazioni considerate compatibili con il contesto e realizzabili entro i prossimi cinque anni, fornendo norme, criteri e indirizzi per la progettazione finalizzati a rinnovare e disciplinare l’attività urbanistica-edilizia per l’intero territorio comunale.

“Informiamo inoltre che tutti i documenti del piano operativo, compreso il modulo per l’eventuale osservazione, possono essere scaricati dal sito del Comune. A breve, inoltre”, conclude la prima cittadina, “il nuovo strumento sarà consultabile sul S.I.T. (sistema informativo territoriale) per rendere più facile la lettura da parte dell’interessato. Un ulteriore investimento che abbiamo ritenuto necessario per un’ottimizzazione dei tempi di consultazione”.