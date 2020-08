Premio CortonAntiquaria, domani uno degli eventi più significativi del territorio

Una serata di gala che prenderà il via a partire dalle ore 21,00, alla presenza del sindaco Luciano Meoni e del Vicesindaco Francesco Attesti, dedicata agli Operatori Sanitari e alle Associazioni di Volontariato attivi nel territorio, che hanno operato con coraggio ed abnegazione durante il periodo COVID. A seguire proiezione e performance live di sonorizzazione del capolavoro cinematografico “Nosferatu” di F. Murnau (1922) a cura di Simone Lanari.

Il Premio Cortonantiquaria nasce nel 2001, proprio in concomitanza con il varo del nuovo nome della mostra e si è saputo imporre come uno degli eventi di maggior richiamo e prestigio per l’intera città di Cortona. È assegnato a personalità di spicco che hanno avuto un profondo legame con la città. Nel passato la scelta era ricaduta su importanti personalità, come per esempio Mario Monicelli, Philippe Daverio, Renato Balestra, Inge Feltrinelli, Ferruccio Ferragamo, Zahi Hawass oltre alla Scuola Normale di Pisa e l’Università della Georgia.

Nel frattempo si tirano le somme sull’affluenza di questa 58° edizione. Dati molto positivi, considerando anche il periodo incerto post pandemia. Sono infatti tantissimi i visitatori che in questi giorni, grazie alla mostra, possono immergersi nella visione di opere d’arte di altissimo livello: mobili, porcellane, dipinti, arazzi, stampe, cornici, cristalli, pregiati argenti. Dall’apertura si contano infatti più di un migliaio e mezzo di visitatori, con maggiore affluenza nel fine settimana. Soddisfatti anche gli espositori.

Grande interesse da parte del pubblico anche per gli eventi collaterali alla mostra: presentazione libri e concerti, che hanno visto il chiostro di Sant’Agostino al completo.

Soddisfazione espressa anche da parte del direttore artistico Furio Velona: “il tempo che abbiamo dedicato alla programmazione di questa nuova edizione di Cortonantiquaria è stato ben ripagato dall’interesse che anche quest’anno l’evento è riuscito a suscitare; riceviamo quotidianamente chiamate di richiesta informazioni, su orari, mostra ed eventi collaterali”.

La mostra è promossa dal Comune di Cortona con il sostegno di Camera di Commercio e Banca Popolare di Cortona, con l’organizzazione della Cortona Sviluppo srl e la collaborazione di Furio Velona Antichità che segue la direzione scientifica.