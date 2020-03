Polizia municipale: le regole fino al 3 aprile. Uffici chiusi al pubblico, come accedere ai servizi

Chiusi al pubblico fino a venerdì 3 aprile anche gli uffici della polizia municipale. Gli utenti potranno recarvisi solo per casi indifferibili e urgenti e su appuntamento da fissare telefonando al numero 80021155. Rimarranno attivi anche lo 0575/377590 e lo 0575/906667. Al numero verde sopra citato si dovrà fare riferimento anche per richiedere l’accesso temporaneo alla Ztl per la consegna dei beni e sempre nei casi di urgenza e non differibilità. Chi chiama dovrà soltanto dichiarare la targa, senza ritirare alcuna autorizzazione presso il comando di via Setteponti.

Le specifiche e-mail attive restano: [email protected] per informazioni su sanzioni, ricorsi e oggetti smarriti, [email protected] per denunce e infortunistica stradale, [email protected] per gli accessi temporanei alle zone traffico limitato.

Stop infine alla notifica delle violazioni a mezzo posta.