Porta Sant’Andrea alla scoperta del Palio di Siena

Sarà la visita guidata alla Contrada della Selva, nella città di Siena, il prossimo appuntamento del Quartiere di Porta Sant’Andrea in programma sabato 28 marzo 2020.

Il Consiglio Direttivo biancoverde, in collaborazione con la Contrada della Selva, organizza per i soci e quartieristi un viaggio alla scoperta del Palio, festa riconosciuta in tutta Italia per la sua storia secolare e da sempre considerata la “madre delle tradizioni”.

Il programma prevede il ritrovo fuori Porta Trento Trieste alle ore 8.45 con partenza in pullman alla volta di Siena e arrivo nella Contrada della Selva alle ore 10.30. Alle ore 10.45 avrà inizio la visita del territorio della contrada, dove si andrà alla scoperta della stalla e dei luoghi più importanti e simbolici come l’oratorio e il Museo Storico: è qui che sarà possibile ammirare il bellissimo drappellone realizzato dal fumettista Milo Manara, conquistato dalla Selva nella carriera del 16 agosto 2019.

Alle 12.30 è previsto un aperitivo seguito dal pranzo in società (il menù comprende pici all’aglione, arista con patate, acqua, vino, caffè, cantucci e vinsanto). Successivamente è in programma un giro per il centro storico di Siena insieme ai contradaioli della Selva, con tappa finale in piazza del Campo, cuore del Palio. La partenza alla volta di Arezzo è prevista per le ore 16.30 circa.

La visita guidata, comprensiva di viaggio in pullman, aperitivo e pranzo, è fissata al costo di € 34 per i soci. Per info e prenotazioni è necessario contattare il cancelliere Matteo Pucci al 3356595178 o la consigliera Erica Canocchi al 3663867800.

Il programma di sabato 28 marzo

– Ore 8.45: ritrovo nel parcheggio fuori Porta Trento Trieste

– Ore 9.15: partenza col pullman alla volta di Siena

– Ore 10.15: arrivo a Siena zona Porta San Marco

– Ore 10.30: arrivo nella Contrada della Selva

– Ore 10.45: Inizio visita guidata del territorio della Contrada

– Ore 11.15: Visita all’Oratorio e al Museo Storico

– Ore 12.30: Aperitivo in Società

– Ore 13.00: Pranzo in Società

Menù: pici all’aglione, arista con patate, acqua e caffè, cantucci e vinsanto

– Ore. 14.30: Giro nel centro storico di Siena

– Ore 16.30 circa: Partenza da Porta San Marco e ritorno ad Arezzo