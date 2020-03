Turno infrasettimanale per l’Amen Scuola Basket Arezzo ad Agliana

Mercoledi alle ore 21.15 l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà chiamata ad affrontare la trasferta sul campo dell’Endiasfalti Agliana. Purtroppo le notizie giunte dall’infermeria dopo l’infortunio di domenica sera di Rodriguez privano gli amaranto di una pedina importante per il resto della stagione, ma proprio per questo la squadra di coach Milli avrà una motivazione in più per far bene in vista delle ultime sette partite di campionato.

Il prossimo avversario occupa la terza posizione in classifica e domenica scorsa è andato vicinissimo al colpaccio in casa della capolista Chiusi, a testimonianza di un ottimo stato di forma della compagine pistoiese. Agliana, guidata in panchina da coach Mannelli, è la miglior formazione del girone per valutazione, un indicatore statistico molto importante per valutare la forza di una squadra. Ben 4 i giocatori neroverdi oltre la doppia cifra realizzativa in stagione, dal top scorer Emanuel Rossi, sesto assoluto nel girone con 17,9 punti a partita, passando per Romano (14,2), Tuci (12,6) e Bogani (11,5). Una rosa competitiva quella di Agliana che dopo aver raggiunto la finale promozione nello scorso campionato si sta confermando con pieno merito nei primissimi posti della classifica. Per l’Amen oltre all’assenza di Rodriguez, lavora sempre a parte De Bartolo il cui impiego sarà deciso all’ultimo momento, mentre sono alle prese con l’influenza gli Under Ghini e Di Nuzzo.

Palla a due alle 21.15 per questa gara in programma Mercoledi 4 Marzo alla Palestra dell’Istituto Capitini ad Agliana, arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Orandini e Sposito di Livorno.