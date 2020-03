Porta Sant’Andrea, l’11 giugno si corre il 6° “Memorial Carlo Fardelli”

Arriva al traguardo delle sei edizioni il “Memorial Carlo Fardelli”, la corsa podistica dedicata allo storico capitano di Porta Sant’Andrea che vedrà protagonisti centinaia di atleti provenienti da tutta la provincia di Arezzo, e non solo.

Sabato 29 febbraio, nella splendida cornice del museo delle vittorie di via delle Gagliarde, è stato il Camerlengo del Quartiere e responsabile degli eventi sportivi Gianni Bardi, insieme al Consigliere della neo nata ASD Biancoverde 1932 Marco Magi, a presentare la quinta edizione del “Tuscany Run Ten 2020”, il circuito di gare in cui rientra la corsa per eccellenza del Quartiere Bianco Verde.

“I numeri straordinari dello scorso anno saranno uno stimolo per fare ancora meglio – hanno dichiarato gli organizzatori – Il Memorial sancisce l’inizio della settimana del Quartierista di giugno creando un connubio di sport, valori e tradizioni legate alla Giostra del Saracino. La partenza da Piazza San Giusto di oltre 400 atleti è veramente da brividi. Essere all’interno di un circuito come il Tuscany Run Ten, inoltre, da ancor più prestigio alla manifestazione”.

Il “Tuscany Run Ten 2020” prevede 21 gare che si svolgeranno tra le province di Siena ed Arezzo; si ricorda che l’iscrizione è gratuita e automatica per gli atleti che disputeranno almeno 12 tappe. Il “Memorial Carlo Fardelli”, 7ª tappa del circuito, è in programma giovedì 11 giugno alle ore 20.45 con ritrovo e partenza da Piazza San Giusto, cuore del Quartiere di Porta Sant’Andrea. Il tracciato si estenderà per 7.2 km e vedrà anche una prova non competitiva per appassionati e semplici amatori.

Alla presentazione non sono mancate le società organizzatrici, ovvero Rinascita Montevarchi, Atletica Sestini Arezzo, Filirun Team, Podistica il Campino, GS Filippide Chiusi, Amatori Podistica Arezzo, Avis Foiano, Torre del Mangia Siena, GS Riccardo Valenti Rapolano, Mens Sana Siena 1871 e La Chianina Running Montepulciano.

Da ricordare, inoltre, la data di sabato 23 maggio 2020 dove al Parco Pertini di Arezzo (zona Giotto) si svolgerà la XIII° edizione del “Metti in Piazza lo Sport”, giornata di sport che vedrà giovani atleti cimentarsi in una variegata attività sportiva.

Al termine della conferenza si è svolta la “Cena dello Sport”, momento conviviale che ha visto una bella cornice di pubblico nella Sala d’Armi “Enzo Piccoletti”.