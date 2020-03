In autunno un Circolo Tecnologico a Subbiano grazie ad Ale per Sempre Onlus

Soddisfazione per il Comune di Subbiano per il nuovo progetto che Ale Per Sempre Onlus ha presentato al Centro Commerciale Janus, lungo la SR 71, dove aprirà un Circolo Tecnologico “Un aspetto molto importante per questa nostra zona “ ha detto il Presidente del Consiglio Comunale di Subbiano, Luca Bianchi” un circolo di questo valore può dare un impulso tecnologico importante, insegnamento compreso , noi, come Comune di Subbiano, ascoltiamo di buon grado le prospettive di questo progetto che nasce in un’area dove molte aziende si sviluppano grazie alla robotica e alla tecnologia. Sarebbe molto interessante “ha continuato Luca Bianchi”vedere una collaborazione aziende-circolo così da creare un tessuto che consenta di formare i giovani e ragazzi per essere inseriti al meglio nel mondo del lavoro”.

il Circolo Tecnologico di Ale x Sempre Onlus aprirà prima dell’autunno dopo la raccolta fondi , e l’acquisto del materiale tecnologico“Vogliamo mettere a disposizione questo laboratorio “ ha detto alla presentazione del progetto il presidente Fabrizio Fiorentini” con dei kit all’avanguardia di robotica educativa alcuni della Lego Educational adatti alla scuola elementare, media e superiori, dei kit di elettronica e automazione industriale per la simulazione di produzione e impianti di magazzino, inoltre abbiamo pensato a una stampante 3 d per la modellazione e a dei droni per il calcolo delle distanze dei percorsi per la mappatura del territorio ”Il Laboratorio nasce dopo l’importate e risuscita esperienza del laboratorio tecnico scientifico creato nell’Istituto Garibaldi dall’associazione ed intitolato ad Alessio Fiorentini che ha permesso alla Scuola Media di avere l’indirizzo scientifico tecnologico.

“Un Circolo che il nome stesso ” ha detto Marco Cerofolini vice presidente” che sarebbe auspicabile diventasse un punto di scambio culturale tecnologico, di ritrovo, di dibattito e sperimentazione, che permetterà a tutti i ragazzi di fare pratica di laboratorio ed acquisire nuove competenze tecnologiche di grande importanza nel mondo lavorativo” alla presentazione anche l’Amministrazione di Capolona con l’assessore Pasqui che ha espresso soddisfazione per il progetto.