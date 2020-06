Porta Sant’Andrea, un nuovo terreno per le scuderie. Carboni: “la nuova area tecnica sarà un valore aggiunto per costruire le vittorie del futuro”

La dirigenza di Palazzo San Giusto raggiunge un nuovo importante traguardo per il futuro dei suoi colori. Nella giornata di mercoledì 3 giugno è stato siglato l’accordo tra il Quartiere di Porta Sant’Andrea e la famiglia Capacci Ciofini per l’acquisto di una nuova parte di terreno che va ad ampliare la Scuderia “Franco Ricci” di Peneto.

A firmare il contratto è stato il rettore Maurizio Carboni che non nasconde la sua personale soddisfazione e quella dell’intero Consiglio: “Questo accordo pone il sigillo definitivo sul progetto di allargamento del centro tecnico bianco verde – spiega il primo consigliere – per questo voglio ringraziare a nome del Quartiere Erina Capacci, Daniela Ciofini e Stefano Ciofini, rispettivamente nonna, madre e zia del nostro ex giostratore Francesco, per la gentile disponibilità nella vendita del terreno”.

Il nuovo appezzamento ha permesso la realizzazione della nuova lizza, oggi in tutto e per tutto uguale a quella di piazza Grande: “Il nostro campo prova – continua Carboni – mancava di alcuni metri preziosi alla partenza e dopo il Buratto; adesso, grazie all’incredibile lavoro del Consiglio e di numerosi quartieristi, possiamo vantare una struttura unica nel suo genere che ricalca in tutto e per tutto la Piazza, dall’entrata di Borgunto alla zona delle tribune e del Loggiato Vasariano. Non vediamo l’ora di tornare alle condizioni di normalità per poter celebrare come si deve questo nuovo gioiello fatto con le nostre mani: la nuova area tecnica sarà un valore aggiunto per una ulteriore crescita dei nostri giostratori e, di fatto, la costruzione dei futuri successi”.