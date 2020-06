Potenziati gli orari di apertura dei centri di raccolta di Loro Ciuffenna. Per tutto il mese di luglio, le due strutture saranno a disposizione dei cittadini anche la domenica.

Nello specifico, il centro di raccolta di via Saragat sarà aperto la prima e terza domenica di luglio (5 e 19 luglio), mentre il centro di raccolta di San Giustino Valdarno sarà a disposizione dei cittadini la seconda e quarta domenica di luglio (12 e 26 luglio). L’orario di apertura della domenica sarà dalle 8,30 alle 12,30.

“L’estensione degli orari di apertura al pubblico – dice il sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze dei nostri cittadini. È anche in questo modo che l’Amministrazione, in collaborazione con Sei Toscana, cerca di offrire un servizio sempre più efficace ed efficiente, ancor più in un momento difficile e complesso come quello attuale. L’apertura anche di domenica inoltre contribuirà a contrastare il fenomeno degli abbandoni che rappresenta un danno ambientale ed economico per tutti”.

“Questo servizio è in via sperimentale – dice Alessandro Baldi consigliere al ciclo dei rifiuti – ma qualora fosse apprezzato dalla cittadinanza e si dimostrasse funzionale a diminuire gli abbandoni sul territorio sarà poi riproposto anche a settembre”.

Per garantire la massima sicurezza di operatori e cittadini nelle operazioni di accesso alle due strutture e conferimento dei rifiuti rimane attivo il protocollo anti-Covid che deve essere scrupolosamente seguito da tutti gli utenti. L’accesso è permesso un utente alla volta. Il regolamento è pubblicato su tutti i canali di comunicazione istituzionali di Sei Toscana e affisso presso le due strutture.

Oltre alle aperture straordinarie delle domeniche di luglio, il centro di raccolta di via Saragat è aperto tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 14 alle 17. Il centro di raccolta di San Giustino Valdarno è aperto tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 10 alle 13.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o scaricare 6APP, l’app di Sei Toscana scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play.