Prima vittima del Coronavirus nell’Aretino. E’ un 91enne di Badia Tedalda

Prima vittima del Coronavirus nell’Aretino. Si tratta, come comunicato dalla pagina Fb dal Comune e dal profilo del sindaco Alberto Santucci, di un 91enne di Badia Tedalda. La stessa amministrazione ha espresso “sincere condoglianze alla famiglia”.

“Era un paziente in età avanzata. Le cure, purtroppo, non hanno sortito l’effetto voluto – ha detto il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso – stiamo operando con un fronte specifico in quella realtà, l’igiene pubblica si sta occupando di tutti i contatti stretti e stiamo analizzando i campioni. Arezzo è una delle province più attive, perchè svolgiamo le analisi autonomamente”.

Nel centro della Valtiberina nei giorni scorsi, esattamente il 17 marzo, erano risultati positivi sia il vicesindaco che il medico condotto, lo aveva comunicato sempre il primo cittadino su Facebook. Sono state attivate immediatamente tutte le procedure per la messa in sicurezza degli abitanti e per la disinfezione delle strade comunali.

Dieci i contagi nel paese. Stamani sono stati effettuati attraverso la stazione mobile, grazie alla collaborazione della Misericordia e del personale della Asl, circa 60 tamponi. I test sono stati svolti in loco, nel piazzale del palazzetto dello sport, come richiesto dal sindaco stesso.