Saccardi ad Arezzo consegna mascherine. “Stiamo reclutando personale sanitario e liberando posti letto. San Donato ‘ospedale Covid’ di riferimento”

L’assessore regionale alla salute, Stefania Saccardi, ha consegnato stamani mascherine all’ospedale San Donato.

“In merito al quadro complessivo della Regione stiamo lavorando alacremente in vista del picco, atteso intorno al 28 marzo. Stiamo aumentando i posti in terapia intensiva, reclutando il personale necessario. Cerchiamo di assumere sia medici che hanno concorso alla selezione, così come gli specializzandi, dato che è stato concesso dal Governo, e stiamo scorrendo la graduatoria degli infermieri. Allo stesso modo stiamo assumendo Oss e tutte le figure professionali necessarie. Ci stiamo organizzando sia sotto il profilo dei posti letto che del personale” ha spiegato l’assessore Saccardi. Presente anche il vice presidente del consiglio regionale, Lucia De Robertis e il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antono D’Urso.

“L’ospedale di Arezzo è uno degli ospedali Covid, in modo da far concentrare qui personale e materiali. Una parte dell’ospedale comunque continuerà a far fronte alle altre emergenze. Sono state sospese solo le attività programmate” ha ancora chiarito, dopo l’annuncio dato già ieri dal direttore generale della Sud Est, Antonio D’Urso.

Ed in merito a mascherine e protezioni ha concluso: “stiamo consegnando i dispositivi di protezione individuale al personale sanitario, ogni giorno avremo sempre più mascherine. Tante aziende si sono messe a disposizione, compreso il mondo della moda che sta creando anche camici che ci vengono forniti gratuitamente. Così, come stanno facendo altre imprese del territorio. Oggi ne distribuiamo 200mila. Speriamo di riuscire a realizzare anche le mascherine Ffp2 le più adatte a reparti più a rischio. Stiamo controllando che quelle della Protezione Civile, che sono di quest’ultimo tipo, arrivino dove devono arrivare. Stiamo lavorando in squadra, insieme al presidente Rossi, alla Giunta e al consiglio regionale. Il primo obiettivo è proteggere tutti gli operatori sanitari, che sono in prima linea e garantiscono la salute delle persone”.