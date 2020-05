Primo caso di coronavirus a Castiglion Fibocchi , lo annuncia in tarda serata il Sindaco Ermini tramite i social .

Non si tratta di un nuovo caso per il sistema sanitario locale perché in un primo momento la signora residente a Castiglioni aveva dichiarato di trascorrere la quarantena presso la propria abitazione di Arezzo, successivamente ha deciso di restare nel piccolo paese.

Il sindaco sottolinea che e’ il primo tampone positivo e nei prossimi giorni verrà ripetuto il test, tranquillizza tutti i paesani chiedendo la massima collaborazione, non serve iniziare una caccia per identificare la persona ma serve responsabilità e ribadisce di mantenere alta la guardia rispettando le prescrizioni e ricordando che sono ancora vietati gli assembramenti .

Augura alla compaesana una pronta guarigione.