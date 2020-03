Primo caso di Coronavirus in Valdichiana

Il sindaco di Cortona Luciano Meoni con un post sul profilo Facebook del Comune ha dato la comunicazione questa questa notte:

Stamani è arrivata la conferma dalla Asl: “nuovo caso di Coronavirus in Provincia di Arezzo. Si tratta di un paziente di Foiano al momento ricoverato presso la terapia intensiva dell’ospedale del San Donato”. Il paziente è stato quindi trasferito all’ospedale di Arezzo.

Lo ha comunicato anche il sindaco di Foiano tramite la pagina social del Comune

LA NOTA UFFICIALE DELLA ASL

Coronavirus: i nuovi casi nell’Azienda Usl Toscana sud est

L’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri sera un probabile positivo nella provincia di Arezzo:

Si tratta di un paziente di 60 anni di Foiano con un quadro clinico piuttosto complesso.

In particolare era stato ricoverato il 3 marzo per un’importante broncopneumopatia presso il Presidio della Fratta, ma l’aggravarsi ulteriore delle condizioni di salute ne hanno richiesto il trasferimento in Terapia intensiva dove è stato anche effettuato il tampone che ha dato esito positivo. Oggi è ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Arezzo.

Tutti gli ambienti sono stati sanificati. L’Azienda ha predisposto immediatamente l’autoisolamento del personale interessato oltre ad accertamenti e provvedimenti precauzionali per i pazienti, i familiari ed i visitatori della stanza di degenza.